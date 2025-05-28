Голый украинец спрыгнул с балкона в Польше, бросался на людей и залез на капот

В польском городе Пясечно произошёл необычный инцидент с участием гражданина Украины. Как сообщает Kancelaria Lega Artis, молодой человек в обнажённом виде выпрыгнул с балкона третьего этажа, после чего начал вести себя агрессивно.

Украинец начал бегать по улице, кричать на прохожих, включая детей, и демонстрировать явные признаки неадекватного поведения. Кульминацией инцидента стал его прыжок на капот проезжавшего мимо автомобиля.

Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя общественного порядка. По предварительным данным, мужчина мог находиться под воздействием психоактивных веществ. После задержания его доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи