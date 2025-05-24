Украинец уснул на вахте и посадил контейнеровоз на мель у берегов Норвегии

Украинский член экипажа контейнеровоза NCL Salten уснул на мостике, из-за чего судно село на мель всего в нескольких метрах от жилого дома в южной части Норвегии. Полиция выдвинула ему обвинения в неосторожном управлении судном.

Согласно данным телерадиокомпании NRK, судно двигалось с высокой скоростью – 16 узлов (почти 30 км/ч) – и не предприняло попыток изменить курс перед столкновением с берегом. Очевидцы утверждают, что судно приближалось к берегу без каких-либо манёвров.

На следующий день телеканал TV2 сообщил о вероятной причине инцидента: второй помощник капитана, находясь на дежурстве в одиночку, уснул. Полиция региона Трёнделаг подтвердила, что расследование уже началось, и одному человеку, украинцу старше 30 лет, предъявлены обвинения.

Прокурор Кьетиль Бруланн Сёренсен заявил, что обвиняемый подтвердил, что действительно уснул на вахте, однако не признал свою вину. В настоящее время следователи выясняют, соответствовало ли количество людей на мостике нормам и соблюдались ли правила отдыха и труда на судне. Капитан NCL Salten также получил статус подозреваемого.