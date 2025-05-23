Франция отправила разведывательный корабль в Балтийское море

Франция направила в Балтийское море разведывательный корабль Dupuy de Lome с целью перехвата радиосигналов, которые могут быть связаны с российской деятельностью в регионе. Об этом сообщает немецкое издание Kieler Nachrichten.

Согласно информации газеты, корабль находится на Балтике с 16 мая, однако официально власти Франции пока не подтвердили его отправку. Миссия Dupuy de Lome охарактеризована как секретная. Также сообщается, что недалеко от германского острова Фемарн состоялась встреча французского корабля с российским корветом «Стойкий» Балтийского флота, который направлялся в пролив Скагеррак.

Стоит отметить, что корабль Dupuy de Lome предназначен для ведения электронной разведки.