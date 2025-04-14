Супругов из Украины задержали в Дублине за вывоз €340 тысяч для международной ОПГ

В аэропорту Дублина задержали двоих украинцев за вывоз 340 тысяч евро для международной ОПГ. Об этом сообщает Breaking news.

По данным издания, в аэропорту были задержаны Ирина Бондарева, работающая турагентом, и её муж. Их подозревают в причастности к международной наркоторговой сети и попытке незаконного вывоза из Ирландии крупной суммы денег. Супруги утверждают, что деньги заработаны легально, а их визит в Ирландию носил туристический характер.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве перед судом предстал украинец Вадим Чалого*, который трижды пытался убить высокопоставленных офицеров Минобороны РФ, подкладывая им в посылки самодельные бомбы. Первые три года он проведёт в тюрьме. Остальной срок — в ИК строгого режима.