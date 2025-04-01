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1 апреля, 14:10

В Польше украинец облил бензином начальника и поджёг

Gazeta Wyborcza: В Польше арестован украинец за поджог работодателя

В Польше украинец облил бензином начальника и поджёг. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Польше украинец облил бензином начальника и поджёг. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Польше задержали гражданина Украины, которому предстоит провести три месяца за решеткой — его подозревают в поджоге своего работодателя. Детали истории узнала Gazeta Wyborcza.

Инцидент произошёл в субботу, когда правоохранительные органы получили сообщение о пожаре. В ходе расследования выяснилось, что 37-летний поляк стал жертвой нападения со стороны своего 34-летнего работника из Украины. После непродолжительного разговора с работодателем, украинец покинул помещение, а затем вернулся с контейнером, наполненным легковоспламеняющейся жидкостью. Как сообщили полицейские из Гдыни, он облил своего работодателя и поджёг его, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший был доставлен в местную больницу в крайне тяжёлом состоянии. Нападавшего удалось задержать всего через два часа. Теперь ему предъявлены обвинения в попытке убийства.

Суд постановил арестовать украинца на время расследования. Причины конфликта между работником и работодателем остаются неизвестными.

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Сегодня также стало известно о другом происшествии с участием граждан Украины. В Нижней Австрии микроавтобус с украинскими гражданами столкнулся лоб в лоб с грузовиком. В результате инцидента погибли четыре человека, а ещё четверо получили серьёзные травмы. Все погибшие, по предварительным данным, женщины.

Оксана Попова
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