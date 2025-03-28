В Британии заговорили о катастрофе из-за желания украинцев пустить корни в Европе

Британское издание The Economist сообщило, что многие украинские беженцы решили осесть в Европе навсегда. Согласно последним исследованиям, лишь 43% беженцев по всему миру планируют возвращаться на родину, тогда как в 2021 году этот показатель достигал 74%.

«Срок действия «временной защиты» Европейского союза, которая предлагает 4,3 миллиона украинским беженцам доступ к жилью, работе и пособиям, истекает в марте следующего года. Но независимо от того, будет ли продлена программа ЕС или нет, украинцы в изгнании всё больше отказываются от идеи вернуться домой», — отмечают в издании.

Наплыв граждан Незалежной ещё не достиг своего пика, считают авторы. Как только Киев отменит военное положение, тысячи мужчин призывного возраста ринутся за границу.

«В исследовании Центра экономической стратегии (CES) говорится, что страну могут покинуть более 500 тысяч мужчин. Поскольку это станет катастрофой для украинского рынка труда и способности страны защищаться, Киев не решится ослабить ограничения», — добавили в The Economist.