Микроавтобус с украинцами протаранил грузовик в Австрии, четыре человека погибли

В Нижней Австрии микроавтобус с украинскими гражданами столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Как сообщает общественный телерадиовещатель ORF, в результате инцидента погибли четыре человека, а ещё четверо получили серьезные травмы. Все погибшие, по предварительным данным, женщины.

Авария произошла на Южном автобане A2 около 6:20 утра, недалеко от городка Зебенштайн в округе Нойнкирхен, по направлению к Вене. По предварительной информации полиции, микроавтобус врезался в грузовик, когда тот выезжал с парковки.

В микроавтобусе находились восемь украинцев. После столкновения они оказались заблокированы внутри транспортного средства, и спасателям пришлось использовать гидравлическое оборудование для их извлечения. Пострадавших доставили в больницы в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде.