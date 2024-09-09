Принял смерть от кабана: Кому на Украине выгодна абсурдная гибель «главного по дронам» с позывным Локи Как и почему мог погибнуть на Украине чиновник ВПК Украины Ярослав Олейник, ответственный за дроны, кому это было выгодно — в материале Life.ru. 9 сентября, 11:22 Главный по дронам Украины Ярослав Олейник. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ярослав Олейник

Изменения на политическом небосклоне Киева происходят стремительно. Вроде бы только что Зеленский снял пять министров, и вот уже пришла информация о гибели заместителя одного из них — Ярослава Олейника (Локи). Он был заместителем у отправленного в отставку министра стратегической промышленности Александра Камышина. Олейник занимался одним конкретным направлением — снабжением ВСУ дронами.

Как погиб Ярослав Олейник

По информации, предоставленной украинским журналистам заместителем главы Министерства стратегической промышленности Анной Гвоздяр, Ярослав Олейник погиб в ДТП ночью 8 сентября при столкновении его машины с автомобилем, которым управлял военнослужащий. Автомобиль Mitsubishi L-200, за рулём которого находился вэсэушник, в темноте сбил дикого кабана. От удара машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в машину Олейника, — тот ехал на Mitsubishi Pajero. Кроме 28-летнего Ярослава Олейника в машине находилась его жена. Оба погибли на месте ДТП. А вот военный остался жив — его с травмами доставили в больницу.

Биография Ярослава Олейника

Подробностей биографии Ярослава Олейника почти нет. Известно, что на момент гибели ему было 28 лет, он был идейным врагом России и десять лет своей жизни посвятил тому, чтобы убивать русских. Его позывной на фронте — Локи. Одно время он возглавлял фонд «Вернись живым». Можно было подумать, что речь идёт о какой-то исключительно гуманитарной помощи ВСУ, но нет — уже тогда Олейник занимался развитием беспилотников — готовил «дроноводов». С началом СВО Олейник воевал в Киевской и Черниговской областях, участвовал в Харьковском контрнаступлении, помогал ВСУ захватывать Купянск.

По данным самих украинцев, Олейник воевал 10 лет. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ярослав Олейник

Летом 2023 года Олейник перешёл работать в министерство по той же самой линии: отвечал за снабжение ВСУ смертельной «саранчой» — дронами различных систем. В Киеве его называли «членом обновлённой команды». Действительно, молодой и активный Ярослав Олейник был человеком «новой формации». Для него Россия всегда была только врагом.

Бывший министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин уже написал в своём блоге, что сожалеет о гибели соратника. «Все там будем, главное — успеть сделать больше правильных дел здесь», — так сформулировал мысль украинский чиновник.

Кроме того, известно, что Ярослав Олейник был другом одиозного украинского нациста Мадьяра — 44-летнего Роберта Броуди (Бровди), уроженца Ужгорода, который работал над тем, чтобы использовать дроны в качестве носителей химического оружия, и называл русских насекомыми. Броуди собирал с населения Украины деньги на поддержку своей деятельности. Речь шла о сотнях тысячах долларов. Жив ли он сейчас, непонятно, в СМИ несколько раз проходила информация, что его уничтожили, но каждый раз оказывалось, что он жив. А вот Олейнику повезло меньше. Похороны уже назначены на 10 сентября. Отпевать Олейника будут в Киеве, в Михайловском соборе, в 12:00 — этот храм теперь принадлежит новой украинской церкви. Такое отпевание от ада точно не спасёт.

Что думают по поводу гибели Олейника эксперты

Военный эксперт Василий Дандыкин думает, что в произошедшем не обязательно надо искать конспирологию.

— Это может быть и случайность, — так прокомментировал Дандыкин смерть Олейника-Локи. — В ДТП гибнут все: и военные, и гражданские. Украинские дроны несут смерть не только на поле боя: украинцы бьют по гражданским, по старикам, женщинам, детям, по социальным объектам, по детским садам. Поэтому любая весть о гибели украинского военного или чиновника, имеющего отношение к разработке или снабжению ВСУ дронами, — это позитивная информация.

Кто мог заказать Ярослава Олейника?

Тем не менее версию, что ДТП могло быть подстроено, нельзя сбрасывать со счетов. Уже сейчас известно, что украинские чиновники лгут — они говорят, что Олейник погиб ночью 8 сентября, но, по некоторым данным, автокатастрофа случилась на сутки раньше и произошла вечером. Кто может быть заинтересован в смерти Локи?

Смерть Олейника на руку России. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ярослав Олейник

Во-первых, это могут быть конкуренты — деньги в этой области на Украине крутятся огромные. Во-вторых, он мог что-то знать о деятельности чиновников Министерства стратегической промышленности Украины — взятках, откатах, выводе денег на иностранные счета. Ну, и не стоит сбрасывать со счетов, что это могла быть месть за гибель близких людей в Донбассе от кого-то, кто ненавидел Локи. В любом случае такой расклад России на руку.

Авторы Майя Новик