Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 15:04

Повар Чалый* получил 16 лет тюрьмы за отправку бомб офицерам ВС РФ

Судья (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Судья (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Повара и рэпера Вадима Чалого* приговорили к 16 годам тюрьмы за отправку бомб под видом подарков трём полковникам ВС РФ по указанию спецслужб Украины. Такой вердикт огласил Второй западный окружной военный суд.

«Окончательно назначить Чалому наказание в виде 16 лет лишения свободы»,цитирует приговор РИА «Новости».

Первые три года он проведёт в тюрьме. Остальной срок — в ИК строгого режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Суд оставил без изменений приговор Никите Журавелю, осужденному по делу о госизмене
Суд оставил без изменений приговор Никите Журавелю, осужденному по делу о госизмене

Напомним, в июне 2024 года в ФСБ отчитались о пресечения попытки подрыва трёх высокогоранговых российских военнослужащих в Москве. По подозрению в преступлении был задержан россиянин 1994 года рождения, организовывавший доставку трёх замаскированных под подарки бомб через курьерские службы. Прокуратура запрашивала для подсудимого 18 лет лишения свободы.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar