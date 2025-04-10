Повар Чалый* получил 16 лет тюрьмы за отправку бомб офицерам ВС РФ

Повара и рэпера Вадима Чалого* приговорили к 16 годам тюрьмы за отправку бомб под видом подарков трём полковникам ВС РФ по указанию спецслужб Украины. Такой вердикт огласил Второй западный окружной военный суд.

«Окончательно назначить Чалому наказание в виде 16 лет лишения свободы», — цитирует приговор РИА «Новости».

Первые три года он проведёт в тюрьме. Остальной срок — в ИК строгого режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, в июне 2024 года в ФСБ отчитались о пресечения попытки подрыва трёх высокогоранговых российских военнослужащих в Москве. По подозрению в преступлении был задержан россиянин 1994 года рождения, организовывавший доставку трёх замаскированных под подарки бомб через курьерские службы. Прокуратура запрашивала для подсудимого 18 лет лишения свободы.