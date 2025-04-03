Прокурор попросил 18 лет для повара Чалого*, посылавшего бомбы военным ВС РФ

Прокурор требует назначить повару Вадиму Чалому* наказание в виде 18 лет лишения свободы за то, что он по указанию украинских спецслужб отправил взрывные устройства полковникам российской армии. Подсудимый обвиняется в трёх покушениях на террористический акт и незаконном хранении взрывных устройств. Он признал свою вину, выразил раскаяние и попросил прощение у пострадавших.

«Прошу назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы», — сказала гособвинитель, также предложив оштрафовать его на 500 тысяч рублей, передаёт РИА «Новости» из суда.

Согласно данным следствия, Чалый* передал взрывные устройства трём полковникам российской армии через курьерскую службу, при этом посылки были оформлены как «подарки от сослуживцев». К счастью, никто не пострадал, так как получатели находились в командировках и не успели открыть посылки.

В июле 2024 года ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб подорвать трёх высокопрофильных российских военных в Москве. Задержали гражданина России 1994 года рождения, который по заданию украинской военной разведки организовал доставку трех мощных взрывных устройств, замаскированных под подарки, через курьерские службы на адреса их проживания. Бомбы должны были сработать после подтверждения о доставке посылок адресатам.

Ранее ФСБ обвинила украинские спецслужбы в вербовке связанных с военной службой граждан РФ. В спецслужбах сообщили, что представители Киева используют мессенджеры для обращения к россиянам, преимущественно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве за финансовое вознаграждение.