Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 15:35

Суд оставил без изменений приговор Никите Журавелю, осужденному по делу о госизмене

Суд в Волгограде оставил в силе приговор о госизмене Журавелю, который сжёг Коран

Никита Журавель. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Волгоградской области

Никита Журавель. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Волгоградской области

Адвокат Андрей Сабинин сообщил РИА «Новости», что Третий апелляционный суд оставил в силе приговор Никите Журавелю, осужденному на 14 лет за государственную измену и сожжение Корана. Апелляционное заседание проходило в Волгоградском областном суде.

«Жалоба без удовлетворения, приговор вступил в силу», — сказал адвокат.

Напомним, 25 ноября суд приговорил Журавля к 13 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима. Согласно информации, предоставленной Генеральной прокуратурой РФ, в марте прошлого года он вышел на контакт с сотрудниками СБУ и предложил им свои услуги. В рамках этого сотрудничества он передал украинской стороне видеозапись железнодорожного состава с российской военной техникой и информацию о маршруте служебного автомобиля одной из воинских частей. Журавель был задержан в мае 2023 года в Волгограде в связи с актом сожжения Корана возле мечети.

Растоптавший христианский крест блогер из Дагестана получил 7 лет колонии
Растоптавший христианский крест блогер из Дагестана получил 7 лет колонии
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar