Суд оставил без изменений приговор Никите Журавелю, осужденному по делу о госизмене

Адвокат Андрей Сабинин сообщил РИА «Новости», что Третий апелляционный суд оставил в силе приговор Никите Журавелю, осужденному на 14 лет за государственную измену и сожжение Корана. Апелляционное заседание проходило в Волгоградском областном суде.

Напомним, 25 ноября суд приговорил Журавля к 13 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима. Согласно информации, предоставленной Генеральной прокуратурой РФ, в марте прошлого года он вышел на контакт с сотрудниками СБУ и предложил им свои услуги. В рамках этого сотрудничества он передал украинской стороне видеозапись железнодорожного состава с российской военной техникой и информацию о маршруте служебного автомобиля одной из воинских частей. Журавель был задержан в мае 2023 года в Волгограде в связи с актом сожжения Корана возле мечети.