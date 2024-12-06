Растоптавший христианский крест блогер из Дагестана получил 7 лет колонии
Блогера, который растоптал христианский крест и распространял порнографию с участием несовершеннолетних, приговорили в тюремному заключению. Уроженец Дагестана Ярмагомедов Хавиер Шухретович получил семь лет в исправительной колонии общего режима и запрет на администрирование сайтов на восемь лет.
«Приговором суда Ярмагомедов Хавиер Шухретович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148, частью 3 статьи 242, частью 2 статьи 242.1 УК РФ», — заявили в суде.
Напомним, что ранее Ярмагомедов зашёл в столичную школу, растоптал ногой лежащий христианский крест, снял всё на камеру и транслировал в прямом эфире. Помимо этого фигурант активно распространял видеофрагменты с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Напомним, что в 2023 году в Волгограде задержали Никиту Журавеля, который сжёг Коран рядом с мечетью. На допросе он заявил, что действовал по заданию украинского куратора, который пообещал ему вознаграждение в размере десяти тысяч рублей. Президент РФ Владимир Путин тогда отметил, что поджигатель будет отбывать наказание в мусульманском регионе. В феврале 2024 года суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима. Позже ему предъявили новое обвинение в госизмене за передачу информации о российских военных объектах.
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