Растоптавший христианский крест блогер из Дагестана получил 7 лет колонии

Блогера, который растоптал христианский крест и распространял порнографию с участием несовершеннолетних, приговорили в тюремному заключению. Уроженец Дагестана Ярмагомедов Хавиер Шухретович получил семь лет в исправительной колонии общего режима и запрет на администрирование сайтов на восемь лет.