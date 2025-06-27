Студент Гнесинки пришёл на экзамен с ножом и пистолетом, но всё равно не сдал
В Москве задержали студента Гнесинки, распылившего перцовый газ на экзамене
Обложка © Telegram / Росгвардия
В Москве сотрудники Росгвардии задержали студента академии музыки имени Гнесиных за угрозы проректору образовательного учреждения. Молодой человек ворвался прямо в кабинет к проректору. Приехавшие по вызову правоохранители смогли обезвредить нарушителя. Предварительно, мотивом преступления стала личная неприязнь. Росгвардия показала кадры задержания.
Студент напал на проректора в Москве. Видео © Telegram / Росгвардия
«20-летний студент четвёртого курса явился на экзамен, вооружившись ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора и начал угрожать ему», — уточнили в ведомстве.
Задержанный свою вину признавать отказался. По его словам, он не собирался применять пистолет и нож, а просто пришёл с ними в учебное заведение, чтобы напугать учителя.
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