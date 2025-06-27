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27 июня, 13:08

Студент Гнесинки пришёл на экзамен с ножом и пистолетом, но всё равно не сдал

В Москве задержали студента Гнесинки, распылившего перцовый газ на экзамене

Обложка © Telegram / Росгвардия

Обложка © Telegram / Росгвардия

В Москве сотрудники Росгвардии задержали студента академии музыки имени Гнесиных за угрозы проректору образовательного учреждения. Молодой человек ворвался прямо в кабинет к проректору. Приехавшие по вызову правоохранители смогли обезвредить нарушителя. Предварительно, мотивом преступления стала личная неприязнь. Росгвардия показала кадры задержания.

Студент напал на проректора в Москве. Видео © Telegram / Росгвардия

«20-летний студент четвёртого курса явился на экзамен, вооружившись ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора и начал угрожать ему», — уточнили в ведомстве.

Задержанный свою вину признавать отказался. По его словам, он не собирался применять пистолет и нож, а просто пришёл с ними в учебное заведение, чтобы напугать учителя.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российский школьник выпил литр водки в честь окончания экзаменов и попал в реанимацию. Для подростка это был первый опыт употребления алкоголя.

Татьяна Миссуми
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