Омский студент залил лицо преподавателя перцовкой после четвёртого подряд провала на экзамене

Студент исторического факультета Омского госуниверситета залил перцовкой своего преподавателя из-за четвёртой подряд несдачи экзамена. Молодой человек уже третий год не может перейти на третий курс, пишет Mash.

Уточняется, что государственная комиссия снова не приняла экзамен у второкурсника. Студент не смог ответить на вопросы о средневековье и обвинил доцента в том, что тот якобы его валит. Юноша решил разобраться в ситуации «по-взрослому». Он прямо в аудитории достал перцовый баллончик и распылил содержимое кандидату исторических наук в лицо.