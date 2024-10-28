Омский студент залил лицо преподавателя перцовкой после четвёртого подряд провала на экзамене
Mash: В Омске студент залил перцовкой преподавателя из-за провала на экзамене
Студент исторического факультета Омского госуниверситета залил перцовкой своего преподавателя из-за четвёртой подряд несдачи экзамена. Молодой человек уже третий год не может перейти на третий курс, пишет Mash.
Уточняется, что государственная комиссия снова не приняла экзамен у второкурсника. Студент не смог ответить на вопросы о средневековье и обвинил доцента в том, что тот якобы его валит. Юноша решил разобраться в ситуации «по-взрослому». Он прямо в аудитории достал перцовый баллончик и распылил содержимое кандидату исторических наук в лицо.
Доцент рассказал телеграм-каналу, что в настоящее время едет в больницу с серьёзными ожогами глаз. После этого он намерен обратиться в полицию.
А ранее Life.ru писал, что 40-летняя преподавательница Лангепасского политехнического колледжа отбилась от бывшего студента, который пытался зарезать её прямо в здании. Отчисленный два года назад юноша беспрепятственно прошёл с ножом внутрь. В октябре суд арестовал парня за нападение, его обвинили по статье о покушении на убийство.
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