Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 11:08

Омский студент залил лицо преподавателя перцовкой после четвёртого подряд провала на экзамене

Mash: В Омске студент залил перцовкой преподавателя из-за провала на экзамене

Студент исторического факультета Омского госуниверситета залил перцовкой своего преподавателя из-за четвёртой подряд несдачи экзамена. Молодой человек уже третий год не может перейти на третий курс, пишет Mash.

Уточняется, что государственная комиссия снова не приняла экзамен у второкурсника. Студент не смог ответить на вопросы о средневековье и обвинил доцента в том, что тот якобы его валит. Юноша решил разобраться в ситуации «по-взрослому». Он прямо в аудитории достал перцовый баллончик и распылил содержимое кандидату исторических наук в лицо.

Доцент рассказал телеграм-каналу, что в настоящее время едет в больницу с серьёзными ожогами глаз. После этого он намерен обратиться в полицию.

17-летний студент из Мытищ подозревается в подготовке бойни в колледже из-за закупки патронов
17-летний студент из Мытищ подозревается в подготовке бойни в колледже из-за закупки патронов

А ранее Life.ru писал, что 40-летняя преподавательница Лангепасского политехнического колледжа отбилась от бывшего студента, который пытался зарезать её прямо в здании. Отчисленный два года назад юноша беспрепятственно прошёл с ножом внутрь. В октябре суд арестовал парня за нападение, его обвинили по статье о покушении на убийство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar