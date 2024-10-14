17-летний студент из Мытищ подозревается в подготовке бойни в колледже из-за закупки патронов

17-летний студент колледжа из подмосковных Мытищ задержан за незаконную покупку боевых патронов. Проверяется версия, что он собирался устроить стрельбу в учебном заведении, пишет SHOT.

Как стало известно журналистам, в конце сентября подросток нашёл в Сети сайт, где продаются патроны для огнестрела, заказал около двух десятков штук калибра 9 мм. Когда «товар» доставили, парень носил всё при себе, а потом спрятал патроны в загородном доме во Владимирской области. Всё это время студент вёл себя странно и подозрительно.

К подростку нагрянули силовики. При обысках у него изъяли смартфон, ноутбук, ствол от огнестрела, те самые патроны, купленные в Интернете. Парня задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов». По нашим данным, 17-летний парень учится на втором курсе в РУК в подмосковных Мытищах. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас рассматривается версия, что подросток готовился совершить вооружённое нападение на колледж, где учился.