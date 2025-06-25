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Регион
25 июня, 08:20

Российский школьник выпил литр водки в честь окончания экзаменов и попал в реанимацию

В ХМАО выпускник выпил литр водки и попал в реанимацию

Экстренные службы. Обложка © Life.ru

Экстренные службы. Обложка © Life.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе 15-летний подросток был госпитализирован в реанимацию после употребления литра водки во время празднования окончания экзаменов. Об этом сообщила пресс-секретарь Центра охраны материнства и детства в своём телеграм-канале Лариса Белоцерковцева.

После употребления алкоголя подросток впал в глубокий сон, который продлился 16 часов. Когда на следующий вечер его друг не смог разбудить школьника, он немедленно вызвал скорую помощь. Прибывшие медики были вынуждены подключить пострадавшего к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как его состояние оценивалось как критическое. Лишь через сутки активной детоксикационной терапии юноша пришёл в сознание и смог дышать самостоятельно, без поддержки медицинской аппаратуры.

Подросток провёл шесть дней в педиатрическом отделении. По словам Белоцерковцевой, это случай первого употребления алкоголя для школьника.

Российские подростки массово закупают алко-девайсы в преддверии выпускных
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Ранее сообщалось, что российские подростки массово закупают алко-девайсы в преддверии выпускных. Речь идёт о сумочках с двойным дном, флягах-браслетах, атомайзерах под духи и даже упаковках от детского питания.

Алиса Хуссаин
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