Российские подростки массово закупают алко-девайсы в преддверии выпускных

Перед выпускными вечерами подростки по всей стране активно закупают маскирующие ёмкости для алкоголя. Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ , за такие трюки предусмотрено административное наказание — штраф грозит и школьникам, и их родителям.

С ростом популярности маскированной тары, в которую можно незаметно налить спиртное, школы усиливают охрану на выпускных. Девушки чаще других используют алко-девайсы: сумочки с двойным дном, фляги-браслеты, атомайзеры под духи, даже упаковки от детского питания. В соцсетях публикуются подробные инструкции по «шифровке». Однако под такими видео всё чаще появляются осуждающие комментарии и призывы ужесточить контроль.