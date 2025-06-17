Российские подростки массово закупают алко-девайсы в преддверии выпускных
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Likman Uladzimir
Перед выпускными вечерами подростки по всей стране активно закупают маскирующие ёмкости для алкоголя. Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ, за такие трюки предусмотрено административное наказание — штраф грозит и школьникам, и их родителям.
Алко-девайсы. Обложка © Telegram / SHOT Проверка
Алко-девайс. Обложка © Telegram / SHOT Проверка
С ростом популярности маскированной тары, в которую можно незаметно налить спиртное, школы усиливают охрану на выпускных. Девушки чаще других используют алко-девайсы: сумочки с двойным дном, фляги-браслеты, атомайзеры под духи, даже упаковки от детского питания. В соцсетях публикуются подробные инструкции по «шифровке». Однако под такими видео всё чаще появляются осуждающие комментарии и призывы ужесточить контроль.
В этом году главный выпускной Москвы впервые пройдёт на ВДНХ. Праздник соберёт свыше 45 тысяч человек — школьников, родителей и педагогов. Для гостей подготовят красную дорожку, музыкальную сцену на 9 тысяч зрителей и масштабное шоу с участием популярных артистов, включая Shaman, The Hatters и Gayazovs Brothers. Безопасность на мероприятии обещают усилить, в том числе из-за случаев с попытками пронести алкоголь.