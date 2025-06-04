Красная дорожка и концерт до утра: Московский выпускной соберёт на ВДНХ 45 тысяч гостей

Главный выпускной вечер в Москве впервые пройдёт на территории ВДНХ. Ожидается, что мероприятие соберёт свыше 45 тысяч участников, включая выпускников, их родителей и учителей. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Прибывающих на праздник выпускников будут встречать на специально устроенной красной ковровой дорожке. Ключевой локацией торжества станет музыкальная сцена, способная вместить более девяти тысяч зрителей. На протяжении всей ночи для молодых людей выступят более 55 артистов, среди которых Shaman, Dabro, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, Gayazovs Brothers, Mona, Юля Гаврилина, а также другие популярные исполнители. Шоу будет дополнено применением современных технологических спецэффектов.

Как сообщила Ракова, в этом году темой праздника стал «Код поколения». Концепция предусматривает, что каждая из площадок мероприятия будет отражать важные для современных выпускников ценности: например, их стремление к самовыражению, интерес к технологиям, любовь к творчеству и ответственное отношение к выбору будущей профессии.