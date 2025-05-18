«Бохо и эстетика 70-х»: Стилист назвал тренды для выпускного в 2025 году

Приближается пора выпускных вечеров 2025 года, и выбор наряда становится главной головной болью для многих девушек. Российский стилист Даниил Грачёв поделился своим видением актуальных трендов, призвав выпускниц к разумному подходу. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В качестве ключевого элемента выпускного наряда Грачёв предлагает рассмотреть элегантные брючные костюмы, особенно в светлых, нежных оттенках — бежевом или пудрово-розовом. Такой комплект легко сделать нарядным с помощью правильно подобранных аксессуаров.

Альтернативой могут стать платья в стиле бохо, вдохновленные эстетикой 70-х. Лёгкие, летящие силуэты с рюшами и воланами, выполненные в пастельной гамме или с ненавязчивым принтом, отлично подчеркнут юность и свежесть.

Чего точно стоит избегать, так это откровенных, так называемых «голых» платьев. Стилист считает их неуместными для столь юного возраста и формата мероприятия.

Завершить образ Грачёв рекомендует тонкими, изящными украшениями, которые не перетягивают внимание. Акцент также можно сделать на прическе, используя актуальные заколки или ободки, замеченные в коллекциях ведущих модных домов.