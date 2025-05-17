Выпускной 2025: Какой образ выбрать, чтобы весь вечер ловить завистливые и восхищённые взгляды

Выпускной — это торжественное событие, которое сопровождается пышными праздничными нарядами, однако стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рекомендует девушкам в 2025 году отдавать предпочтение более нежным и естественным образам. Она призвала отказаться от гротескных платьев, длинных шлейфов, ультрапышных юбок и неуместного декольте.

В качестве акцента эксперт рекомендовала делать упор на молодость, выбрать платья из шифона, которые подчеркнут нежность и юность. Чтобы выделиться, можно поиграть с оттенками, например, купить наряд в цвете металлик с золотым отливом — это сегодня считается трендом.

Особое внимание нужно уделить аксессуарам. Чтобы не перегружать образ, лучше использовать только один яркий элемент. Шифоновый наряд можно дополнить длинными полупрозрачными перчатками. В качестве обуви — босоножки на невысоком каблуке с тонкими ремешками и украшениями из искусственных камней. А вот на составном образе можно сэкономить. Например, драпированный корсет с шёлковой юбкой будет выглядеть празднично.

Молодым людям собеседница «Москвы 24» рекомендовала отходить от привычной классики. Более актуальным будет сочетание стилей casual и классики. Так, на выпускной можно надеть клубный пиджак в серых или бежевых тонах в паре с джинсами или классическими брюками из фактурных тканей. Для торжественного вида к пиджаку можно прикрепить бутоньерку. А туфли лучше заменить на лоферы, ботинки в классическом стиле или кроссовки в строгом исполнении.

По словам стилиста, стоимость составного образа для юноши в 2025 году начинается от 15 500 рублей, но костюм обойдётся дороже — от 20 тысяч. Что касается девушек, то минимальный бюджет для формирования образа составляет около 15–16 тысяч рублей: примерно 7 тысяч уйдёт на платье, 4 тысячи — на обувь и около 3,5–4 тысяч — на набор бижутерии.