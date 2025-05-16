«Москва-Сити», ресторан, школа: Подсчитана стоимость выпускного в 2025 году

Расходы на выпускной вечер для школьников по-прежнему остаются значительной статьёй бюджета родителей. Организация праздника может включать различные варианты стоимости в зависимости от выбранной локации и уровня сервиса. Например, проведение выпускного в «Москва-Сити» обойдётся примерно в 25 тысяч рублей на человека, подсчиталл интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В эту сумму входит трансфер, аренда площадки, банкет, развлекательная программа, фотосъёмка и другие услуги. А вот право на выпускной в Кремле школьникам ещё надо заслужить. Но можно провести банкет в ресторане или лофте за 1,5-3 тысяч рублей за час аренды зала. Кейтеринг обойдётся примерно в 1,5 тысячи на человека, а услуги ведущего и диджея — от 10 до 17,5 тысячи за вечер.

Доступным вариантом считается и аренда пространства — коворкинга, усадьбы или площадки на природе — с кейтерингом: родители платят отдельно за локацию (от 30 до 80 тысяч рублей за вечер) и выездной стол — ещё от 2-4 тысячи с человека. Если же вечер проходит в школе, то обычно приглашают ведущего, оформляют фотозону, подбирают музыкальное сопровождение и дополнительные развлечения.

Такой формат является более бюджетным (в 1,5–2 раза дешевле), однако требует больше времени на подготовку. В этом случае выпускники заказывают еду через службы доставки, самостоятельно украшают помещение и организуют программу с помощью педагогов и приглашённых аниматоров.

Стоимость основных элементов праздника включает торт от 5 тысяч рублей, шоу-программу с аниматорами, фокусниками или мастер-классами от 10 до 50 тысяч, аренду аппаратуры и колонок от 3 тысяч, транспорт (например, аренда автобуса или лимузина) от 10 до 25 тысяч и оформление зала (шары, фотозона) в районе 20 тысяч.

Что касается фотосъёмки, то базовая стоимость варьируется 15 до 30 тысяч рублей за класс. В эту сумму входит несколько часов работы фотографа, обработка снимков и доступ к онлайн-архиву. За полный день цена может достигать 60 тысяч рублей. Видеосъёмка стоит дороже: базовый ролик обойдётся примерно в 30 тысяч рублей, а полноценный фильм с монтажом, титрами и интервью — от 80 до 100 тысяч.

Дополнительные услуги включают печатные альбомы (от 1,5 до 4 тысяч рублей за экземпляр), персональные фотокниги, флешки с фото- и видеоматериалами. Также популярна фотобудка стоимостью от 8 до 12 тысяч рублей за вечер. Однако хороших специалистов бронируют за 2–3 месяца, чтобы не переплачивать.