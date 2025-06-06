«Потребительская культура»: В России призвали проводить выпускные без вычурного веселья

Согласно исследованию крупного сервиса объявлений, треть российских школьников планирует отмечать выпускной в учебном заведении, 29% предпочли рестораны, а 17% – природу. Средний бюджет праздника составляет около 19 тысяч рублей на семью. Как отметил член правления Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов, подобные траты свидетельствуют о сохранении потребительских настроений в обществе, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

В беседе с РИА «ФедералПресс» эксперт обратил внимание на растущее расслоение среди семей: часть родителей может позволить себе значительные расходы, в то время как другим приходится тщательно планировать бюджет. В родительских чатах, по словам Генерозова, нередко формируется атмосфера, при которой те, кто не готов к большим тратам, начинают чувствовать себя виноватыми. При этом дополнительные расходы на репетиторов и подготовку к экзаменам делают финансовую нагрузку на семьи ещё более ощутимой.

Как подчёркивает общественный деятель, многие родители вынуждены подстраиваться под ожидания класса, чтобы их дети не чувствовали себя ущемлёнными. Это создаёт порочный круг, где семьи становятся заложниками потребительских стандартов, хотя, по сути, подобные траты не должны быть приоритетными. Генерозов призвал пересмотреть подход к организации выпускных, делая акцент на значимости образования, а не на демонстрации статуса.

«В наше время выпускные проходили достаточно скромно, в рамках возможностей родителей. Масса современных и либерально ориентированных родителей со мной не согласятся, но, по моему прагматичному мнению, было бы правильнее, чтобы дети праздновали выпускные в школах под присмотром родителей и учителей, как это было раньше», — сказал общественник.