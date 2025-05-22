Банкет, ведущий, кавер-группа: Эксперт event-индустрии посчитал стоимость выпускного в 2025 году

Стоимость школьного выпускного в 2025 году выросла по сравнению с предыдущими годами, предупредил эксперт event-индустрии, основатель профильной компании Роман Акалупин. По его словам, больше всего придётся выложить за аренду площадки и банкет. Средняя цена торжественной трапезы за одного человека составляет 6,5-8 тысяч рублей.

Кроме того, важным элементом праздника является ведущий. Средняя стоимость его услуг ведущего вместе с диджеем начинается примерно от 120 тысяч рублей за вечер. Однако при организации выпускного можно сэкономить на фотографе и декоре.

Так, фотографа можно нанять только на несколько часов вместо всего мероприятия, что снизит расходы вдвое. Средняя стоимость часа его работы составляет около 4-5 тысяч рублей. А для декора достаточно сделать одну хорошую фотозону. Что касается шоу-программы, то чаще всего выбирают кавер-группу или соло-исполнителя. Такая услуга стоит примерно 90 тысяч рублей.

«Таким образом, минимально выпускной на среднестатистический класс из 25 человек обойдётся в 550-650 тысяч рублей, то есть 22-26 тысяч рублей на человека, но лучше закладывать до 30 тысяч рублей на человека», — посчитал собеседник РИАМО.

А для снижения стоимости на одного человека он предложил организовать выпускной совместно с несколькими классами. Это позволит разделить расходы на аренду площадки и подрядчиков между большим количеством гостей. В таком случае цена за человека может снизиться до 12-15 тысяч рублей.