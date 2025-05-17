Выпускной 2025: Главные тенденции нарядов на Последний звонок, чтобы быть в 2025 году моднее всех

Выпускной — волшебный праздник, и его даты на 2025 год уже известны. Одиннадцатиклассники сдают экзамены, потом подают документы в различные учебные заведения или сразу идут работать, а может быть, и вовсе отправляются в армию. Одиннадцатиклассницы заняты примерно тем же, правда, армия для них не актуальна, если, конечно, это не воспитанницы суворовских училищ. Выпускники всегда знают, что надеть на праздник: конечно же, классический костюм. Выпускницам немного сложнее: они к своему наряду относятся как к произведению искусства и стремятся выглядеть грандиознее, чем звёзды на Met Gala. Вместе со стилистом объясняем, что надеть на выпускной-2025.

Вечная классика — платье бандо

Платье бандо — это классическое платье без бретелек. Фото © «Шедеврум»

Бандо — официальное название фасона, который можно описать как «платье без бретелек». У бандо отсутствуют не только бретели, но и рукава, тем самым создаётся интересный силуэт, который прямо-таки источает элегантность. Название происходит от французского слова bande, что переводится как «лента», и платье действительно обвивает вашу фигуру, будто лента. Фасон бандо покорил мир сразу после Второй мировой войны, а началось всё с... купальников! На пляжах девушки снимали с цельного купальника бретели, чтобы на плечах после загара не оставалось белых полос. Это вдохновило лучших модельеров того времени.

В 2025 году бандо возвращается: платье может быть сдержанным, облегающим или пышным, похожим на балетную пачку. Такие модели подчёркивают изящество шеи и плеч. Они создают образ утончённой и уверенной в себе девушки. Хорошо продуманный корсет не даст платью соскользнуть и позволит танцевать всю ночь без переживаний. Никита Карстен Стилист, fashion-инфлюенсер

«Если вы хотите добавить образу чёткости и подчеркнуть талию, выбирайте платье с жёстким корсетным лифом — это всегда беспроигрышный ход», — добавляет стилист и fashion-инфлюенсер Никита Карстен. Фасон бандо практически не выходит из моды: можно на пальцах одной руки пересчитать сезоны, когда он слегка терял свою актуальность. Если вы хотите выглядеть нежно, элегантно, но в то же время соблазнительно, бандо — ваш выбор.

Хром и металлик — выпускник-2025 не боится сиять!

Chrometype — это новая тенденция в дизайне, которая стала популярной в 2021 году. Хромовый блеск, типографика — примерно так можно описать этот стиль. Фото © «Шедеврум»

«Блеск и металлик в 2025 году занимают лидирующие позиции в списке трендов», — утверждает эксперт, и он абсолютно прав. С тех пор как практически все зарубежные дизайнеры «помешались» на стиле chrometype, главным элементом которого можно назвать объёмные хромированные буквы, металлик не выходит из моды. Золото, серебро, платина, титан, сталь... Вариантов может быть множество. Главное, чтобы ваш наряд блестел, как доспехи рыцаря на турнире!

Платья, усыпанные пайетками, покрытые блестящей тканью или украшениями с эффектом «металлик» — это настоящая находка для выпускного. Золото, серебро, а также голографические переливы создают по-настоящему звёздный образ. Наряд притянет все взгляды и будет прекрасно смотреться на фото. Никита Карстен Стилист, fashion-инфлюенсер

«Чтобы не перегрузить образ, аксессуары выбирайте минималистичные — дайте платью «говорить» за вас», — рекомендует стилист. К платью с эффектом «металлик» точно не подойдут массивные серьги, лишним будет и многослойное ожерелье. Отлично сочетаются с голографическими нарядами маленькие серьги с эффектом матовости или элегантные колье. А можно и вовсе отказаться от аксессуаров — это «база» металлика.

Пусть принцессы завидуют: Сказочные образы на выпускном-2025

На выпускной-2025 вы решили превзойти Белль или Белоснежку, и не прогадали. Фото © «Шедеврум»

«Если вы мечтали о выпускном в стиле настоящей принцессы, то 2025 год готов воплотить эту фантазию в реальность», — обещает Карстен. Белоснежка, Аврора, Ариэль, Белль — ваше вдохновение на выпускной-2025. Не бойтесь перевязывать красной ленточкой пышное платье в стиле «диснейкор» — вы имеете право на выпускной принцессы. В 2025 году вы управляете трендами, а не наоборот.

Пышные платья с многослойными юбками из фатина, изящной вышивкой и жемчужными деталями — верх королевской элегантности. Такие модели словно созданы для того, чтобы войти в зал и почувствовать, как все глаза устремлены на вас. Добавьте пару тонких перчаток или нежную диадему — и образ станет по-настоящему волшебным. Никита Карстен Стилист, fashion-инфлюенсер

Чтобы вашим одноклассникам показалось, будто вы сошли со страниц красочного диснеевского мультика, продумайте образ до мелочей. Платье — пышное, но нежное, лёгкое и воздушное. Тут легко перейти грань, которая отделяет Белль от «шальной императрицы», — поэтому так важно выбрать для платья сетчатые ткани, например фатин, органзу или гипюр. Вряд ли подобные модели найдутся в масс-маркете, зато платье принцессы можно сшить в хорошем ателье.

Вернёмся на двести лет назад: Корсет на выпускном-2025

Корсетный лиф спасёт ваш выпускной в любой ситуации. Сегодня от них уже не падают в обмороки. Фото © «Шедеврум»

Если ваша цель на выпускной-2025 — идеальная посадка и женственные формы, то пора задуматься о корсетном лифе. В 2025 году они продолжают занимать лидирующие позиции. Именно лиф способен превратить обычное платье в произведение искусства, а ведь именно к этому стремится любая выпускница. Образы нежных дворянок из XIX века всё ещё популярны, они до сих пор вдохновляют даже наряды голливудских звёзд.

Корсет не только подчёркивает талию, но и придаёт образу романтичности. Он выглядит как винтажный наряд с лёгким современным акцентом. Обратите внимание на модели с прозрачными вставками или кружевными деталями — такой микс стилей выглядит невероятно изысканным. Никита Карстен Стилист, fashion-инфлюенсер

Корсетный лиф — привет из XIX века, который через произведения современных кутюрье передают нам элегантные дворянки тех лет. В наше время от корсетов никто уже не падает в обморок и не задыхается, это, бесспорно, плюс. Ещё один плюс корсета — многофункциональность. Вы можете сочетать его с юбкой, брюками, джинсами, прозрачной рубашкой... Корсетный лиф сам по себе будет центральным элементом вашего наряда. Даже Билли Айлиш экспериментировала с корсетами, прежде чем вернуться к привычному «оверсайзу».

Общество ценительниц Ланы Дель Рей: Выпускной-2025 в цветочных принтах

Ура, на дворе снова 2011-й: цветочные принты на выпускном-2025. Фото © «Шедеврум»

Весна, в сердце расцветает любовь, глаза светятся счастьем, на вас любая вещь с цветочным принтом... Долгое время украшенные в стиле «инди-кид-2011» вещи было допустимо носить только три месяца в году. В 2025-м всё, конечно, изменилось. Сейчас мы наблюдаем другой тренд — цветы круглогодично. «От нежных акварельных узоров до яркой вышивки — флористика добавляет образу лёгкости и женственности», — советует эксперт. Глядя на цветочный принт, вы будто бы попадаете в Третьяковскую галерею, считает он. «Если хочется чего-то необычного, цветочные платья — идеальный вариант. Чтобы создать по-настоящему воздушный образ, выбирайте модели на пастельном фоне», — делится с нами стилист.

Королева выпускного: 2025 год и дерзкие вырезы

На выпускном-2025 некоторым, конечно же, захочется стать дерзкими девчонками. Фото © «Шедеврум»

Платья с высокими разрезами по бокам, изящные V-образные вырезы, которые могут вести себя довольно дерзко, доходя до той части тела, где у молодого рэп-артиста Macan набит православный крест (то есть до середины живота). Такие платья придают вашему образу пикантности, а ещё не стесняют движений, что может быть на выпускном весьма полезно. Вряд ли приятно будет подниматься по лестнице, ехать в автобусе, запускать в небо фонарики и танцевать в плотно прилегающей юбке без разрезов, верно? Никита Карстен с нами соглашается: «Платье с разрезом позволяет легко двигаться и танцевать, что делает его и практичным, и эффектным одновременно. Чтобы визуально удлинить ноги, комбинируйте такие наряды со стильными босоножками на тонких ремешках».

Не теряет актуальности: Пастель на выпускном-2025

Пастель никогда не стареет. Она актуальна и в 17, и в 71 — таково влияние этих нежных и спокойных цветов. Фото © «Шедеврум»

О пастели эксперт уже говорил выше: она идеально подходит к цветочным принтам. Но не только. Если вы настроены на романтичный выпускной, нежные цвета — ваш выбор. Кружева — это лучшие друзья пастели, такое сочетание придаёт вашему образу особую изящность. К тому же пастель сочетается с нежными, но элегантными украшениями.

Мягкие голубые, лавандовые, персиковые и мятные тона дарят платьям сказочную атмосферу, превращая каждую девушку в героиню романтической истории. Эти цвета прекрасно сочетаются с жемчугом. В макияже советуем сделать ставку на свежесть и сияние: эффект «росы на рассвете» будет как раз к месту. Никита Карстен Стилист, fashion-инфлюенсер