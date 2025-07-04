Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 16:13

Один из нападавших на полицейского в Нальчике задержан, второй — ликвидирован

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Один из нападавших на полицейского в Нальчике задержан, второй — ликвидирован. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

За жизнь пострадавшего сотрудника ДПС сейчас борются врачи, он находится в реанимации. На месте работают оперативные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Россиянин устроил стрельбу по подросткам из-за шума мотоциклов
Россиянин устроил стрельбу по подросткам из-за шума мотоциклов

Напомним, в Нальчике в Кабардино-Балкарии произошло нападение на сотрудников полиции. Один из них получил ножевое ранение и сейчас находится в реанимации. По предварительным данным, один из нападавших попытался скрыться с места происшествия, а второй был нейтрализован. Инцидент произошёл на улице Ленина.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar