Один из нападавших на полицейского в Нальчике задержан, второй — ликвидирован. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

За жизнь пострадавшего сотрудника ДПС сейчас борются врачи, он находится в реанимации. На месте работают оперативные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Нальчике в Кабардино-Балкарии произошло нападение на сотрудников полиции. Один из них получил ножевое ранение и сейчас находится в реанимации. По предварительным данным, один из нападавших попытался скрыться с места происшествия, а второй был нейтрализован. Инцидент произошёл на улице Ленина.