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Регион
12 июня, 14:03

Россиянин устроил стрельбу по подросткам из-за шума мотоциклов

В Тверской области мужчина открыл огонь по подросткам из-за шума мотоциклов

В Тверской области арестован мужчина, который открыл стрельбу из пневматического ружья по несовершеннолетним и ранил девушку. Как передаёт УМВД по региону, мотивом агрессии послужило раздражение от звуков мототехники.

«В селе Верхняя Троица местный житель решил при помощи ружья «проучить» досаждавших ему подростков. В результате 17-летняя девочка оказалась в больнице с ранением лёгкого», — сообщили в пресс-службе местной полиции.

Орудие преступления. Фото © Telegram / Полиция 69

Орудие преступления. Фото © Telegram / Полиция 69

По предварительной информации, раздражённый звуками мототехники, на которой катались подростки, мужчина взял из гаража пневматическую винтовку с оптическим прицелом и открыл по ним огонь. Инцидент произошёл вечером 11 июня.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», обвиняемому может грозить до 7 лет лишения свободы.

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Ранее во Владивостоке произошла стычка, в которой участвовали подросток и 30-летний гражданин. В ходе ссоры несовершеннолетний распылил перцовый баллончик в лицо своему оппоненту. В качестве ответного удара мужчина применил травматический пистолет, выстрелив в малолетнего обидчика. В результате инцидента пострадали оба.

Обложка © Life.ru

Ольга Сливченко
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