Россиянин устроил стрельбу по подросткам из-за шума мотоциклов

В Тверской области арестован мужчина, который открыл стрельбу из пневматического ружья по несовершеннолетним и ранил девушку. Как передаёт УМВД по региону, мотивом агрессии послужило раздражение от звуков мототехники.

«В селе Верхняя Троица местный житель решил при помощи ружья «проучить» досаждавших ему подростков. В результате 17-летняя девочка оказалась в больнице с ранением лёгкого», — сообщили в пресс-службе местной полиции.

Орудие преступления. Фото © Telegram / Полиция 69

По предварительной информации, раздражённый звуками мототехники, на которой катались подростки, мужчина взял из гаража пневматическую винтовку с оптическим прицелом и открыл по ним огонь. Инцидент произошёл вечером 11 июня.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», обвиняемому может грозить до 7 лет лишения свободы.