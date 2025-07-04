В Нальчике неизвестные напали на полицейских
SHOT: В Нальчике произошло нападение на полицейских, ранен сотрудник
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В Нальчике в Кабардино-Балкарии произошло нападение на сотрудников полиции. Как сообщает SHOT, ранен один правоохранитель.
По данным телеграм-канала, он получил ножевое ранение и находится в реанимации. Один нападавший смог сбежать, второй ликвидирован. Инцидент произошёл на улице Ленина.
Изначально СМИ сообщали о стрельбе, однако информация о наличии огнестрельного оружия у злоумышленников пока не подтверждается.