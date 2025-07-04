В Нальчике неизвестные напали на полицейских

В Нальчике в Кабардино-Балкарии произошло нападение на сотрудников полиции. Как сообщает SHOT, ранен один правоохранитель.

По данным телеграм-канала, он получил ножевое ранение и находится в реанимации. Один нападавший смог сбежать, второй ликвидирован. Инцидент произошёл на улице Ленина.