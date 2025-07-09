Сбежавший из больницы мужчина вонзил нож в грудь полицейского на «Тур де Франс»
Мужчина напал с ножом на полицейского на велогонках Тур де Франс
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Во время финиша четвёртого этапа знаменитой велогонки «Тур де Франс» один из зрителей напал с ножом на сотрудника полиции и начал угрожать присутствующим. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Контроль над ситуацией стремительно ускользал от полицейских, но другой сотрудник не растерялся, вытащил табельное из кобуры и ранил психа в ногу. Нападавший вонзил нож в грудь стража порядка, но убить не смог, поскольку на нём был плотный бронежилет.
По данным источников, подозреваемый несколько недель назад сбежал из медицинского учреждения. Сейчас злоумышленник находится под стражей, а правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
Ранее в Хмельницком на западе Украины мужчина ударил ножом работника ТЦК, который хотел вручить ему повестку. Военкомы, как это часто случается там, применили силу, но местный житель внезапно выхватил нож. Поймать его пытались десять нарядов полиции.