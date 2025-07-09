Сбежавший из больницы мужчина вонзил нож в грудь полицейского на «Тур де Франс»

Во время финиша четвёртого этапа знаменитой велогонки «Тур де Франс» один из зрителей напал с ножом на сотрудника полиции и начал угрожать присутствующим. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Контроль над ситуацией стремительно ускользал от полицейских, но другой сотрудник не растерялся, вытащил табельное из кобуры и ранил психа в ногу. Нападавший вонзил нож в грудь стража порядка, но убить не смог, поскольку на нём был плотный бронежилет.

По данным источников, подозреваемый несколько недель назад сбежал из медицинского учреждения. Сейчас злоумышленник находится под стражей, а правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.