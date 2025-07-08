Раненый ножом в шею мальчик из Сергиева Посада выписан из больницы

В подмосковном Сергиевом Посаде девятилетний ребёнок, пострадавший в результате нападения мужчины с ножом, выписан из медицинского учреждения и находится под амбулаторным контролем врачей, сообщили в региональном Минздраве.

Сперва хирурги обработали и заштопали рану, а затем настали несколько дней антибактериальной и симптоматической терапии.