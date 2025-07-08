Раненый ножом в шею мальчик из Сергиева Посада выписан из больницы
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В подмосковном Сергиевом Посаде девятилетний ребёнок, пострадавший в результате нападения мужчины с ножом, выписан из медицинского учреждения и находится под амбулаторным контролем врачей, сообщили в региональном Минздраве.
Сперва хирурги обработали и заштопали рану, а затем настали несколько дней антибактериальной и симптоматической терапии.
«Сегодня мальчик был выписан под амбулаторное наблюдение специалистов в удовлетворительном состоянии», — отметили в пресс-службе.
Напомним, что на днях в Сергиевом Посаде 35-летний мужчина воткнул нож в шею девятилетнему мальчику, подкравшись к нему сзади. Истекающему кровью ребёнку помог прохожий. После инцидента преступник закрылся у себя дома, позже выяснилось, что у него есть психическое расстройство.