«Шея пульсировала»: Житель Подмосковья рассказал, как спас пострадавшего от рук шизофреника мальчика
Спасший мальчика житель Сергиева Посада перекрыл рану на шее шапкой
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В Сергиевом Посаде местный житель Валентин Букарин спас мальчика, получившего ножевое ранение в шею от шизофреника. Подробностями героического поступка мужчина поделился с 360.ru.
Мужчина направлялся из магазина с покупками, когда заметил толпу людей. Только затем он увидел окровавленного ребёнка. По его словам, он сразу обратил внимание на пульсирующую рану на шее мальчика, из которой интенсивно текла кровь.
«Смотрю, у него шея прям пульсирует, кровь течёт. Схватил у одной девочки шапку, чтобы прикрыть рану, прижать, чтобы кровь не уходила. Потом он постоял немножко, положил его на землю и стал дальше реанимационные действия делать», — рассказал мужчина.
Во время оказания помощи вся одежда Букарина пропиталась кровью пострадавшего. Он добавил, что жизни мальчика сейчас ничего не угрожает благодаря быстрому приезду скорой, которую вызвали очевидцы.
Напомним, девятилетний мальчик получил ножевое ранение в шею от нападавшего в Сергиевом Посаде. Мужчина 35 лет подошёл сзади к сидевшему на качелях мальчику и ударил его ножом. После нападения злоумышленник заперся в своей квартире. Позже его задержали. Выяснилось, что у мужчины есть психическое расстройство.