«Шея пульсировала»: Житель Подмосковья рассказал, как спас пострадавшего от рук шизофреника мальчика

В Сергиевом Посаде местный житель Валентин Букарин спас мальчика, получившего ножевое ранение в шею от шизофреника. Подробностями героического поступка мужчина поделился с 360.ru.

Мужчина направлялся из магазина с покупками, когда заметил толпу людей. Только затем он увидел окровавленного ребёнка. По его словам, он сразу обратил внимание на пульсирующую рану на шее мальчика, из которой интенсивно текла кровь.

«Смотрю, у него шея прям пульсирует, кровь течёт. Схватил у одной девочки шапку, чтобы прикрыть рану, прижать, чтобы кровь не уходила. Потом он постоял немножко, положил его на землю и стал дальше реанимационные действия делать», — рассказал мужчина.

Во время оказания помощи вся одежда Букарина пропиталась кровью пострадавшего. Он добавил, что жизни мальчика сейчас ничего не угрожает благодаря быстрому приезду скорой, которую вызвали очевидцы.