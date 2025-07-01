Трёхлетний мальчик застрелил приехавшего в гости родственника

В американском штате Джорджия трёхлетний мальчик выстрелил в 19-летнего юношу из пистолета, который он нашёл в доме. Во время приезда правоохранителей парень был ещё жив, однако ранение оказалось очень серьёзным и спасти его медикам не удалось. Об этом сообщает издание People.

«Исходя из того, что нам удалось установить на данный момент, трёхлетний ребёнок нашёл пистолет и случайно выстрелил в спящего молодого человека», — заявили в полиции округа.

Как оказалось, юноша приехал в дом к родителям мальчика, чтобы навестить родственника. Именно он и привёз пистолет в дом. Степень родства между мальчиком и убитым не уточняется.