Трёхлетний мальчик застрелил приехавшего в гости родственника
People: В США 3-летний мальчик случайно убил в мужчину из найденного пистолета
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В американском штате Джорджия трёхлетний мальчик выстрелил в 19-летнего юношу из пистолета, который он нашёл в доме. Во время приезда правоохранителей парень был ещё жив, однако ранение оказалось очень серьёзным и спасти его медикам не удалось. Об этом сообщает издание People.
«Исходя из того, что нам удалось установить на данный момент, трёхлетний ребёнок нашёл пистолет и случайно выстрелил в спящего молодого человека», — заявили в полиции округа.
Как оказалось, юноша приехал в дом к родителям мальчика, чтобы навестить родственника. Именно он и привёз пистолет в дом. Степень родства между мальчиком и убитым не уточняется.
Ранее в Башкирии мужчина случайно убил друга, пытаясь его разбудить. Он пытался разбудить приятеля и оступился, ударив его локтём в горло. Затем, при попытке подняться, мужчина непроизвольно навалился всем телом на лежащего, что привело к его смерти от удушья.