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1 июля, 10:05

Трёхлетний мальчик застрелил приехавшего в гости родственника

People: В США 3-летний мальчик случайно убил в мужчину из найденного пистолета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina_Minaeva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina_Minaeva

В американском штате Джорджия трёхлетний мальчик выстрелил в 19-летнего юношу из пистолета, который он нашёл в доме. Во время приезда правоохранителей парень был ещё жив, однако ранение оказалось очень серьёзным и спасти его медикам не удалось. Об этом сообщает издание People.

«Исходя из того, что нам удалось установить на данный момент, трёхлетний ребёнок нашёл пистолет и случайно выстрелил в спящего молодого человека», — заявили в полиции округа.

Как оказалось, юноша приехал в дом к родителям мальчика, чтобы навестить родственника. Именно он и привёз пистолет в дом. Степень родства между мальчиком и убитым не уточняется.

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Полина Никифорова
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