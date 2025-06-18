Россиянин пытался разбудить друга и случайно его убил
Mash Batash: В Башкирии мужчина случайно убил друга, пытаясь его разбудить
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE
В Республике Башкортостан мужчина получил тюремное заключение за непреднамеренное убийство друга. Теперь Виктору светит один год и два месяца ограничения свободы. Об этом сообщает Telegram-канала Mash Batash.
Трагедия произошла в Чишминском районе, где хозяин пытался разбудить гостя и случайно его задушил. Погибший часто ночевал у Виктора, так как ранее он встречался с его дочерью. В итоге отношения не сложились, а дружба у мужчин завязалась.
В день трагедии Виктор пытался разбудить гостя и, по его словам, случайно оступился, ударив товарища локтём в горло. Затем, при попытке подняться, мужчина непроизвольно навалился всем телом на лежащего, что привело к его смерти от удушья.
Принимая во внимание непреднамеренный характер произошедшего, суд назначил Виктору наказание в виде ограничения свободы. Помимо этого, теперь мужчина обязан выплатить семье погибшего компенсацию в размере 700 тысяч рублей.
Ранее Life.ru рассказал, что в Москве мужчина получил год ограничения свободы за случайное убийство своей подруги. Житель столицы будучи в состоянии наркотического опьянения решил «наказать» подругу после ссоры. Мужчина начал брить ей голову электробритвой, но девушка сопротивлялась. Тогда убийца затолкал ей в рот носок и заклеил лицо изолентой, что привело к удушению.