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18 июня, 07:02

Россиянин пытался разбудить друга и случайно его убил

Mash Batash: В Башкирии мужчина случайно убил друга, пытаясь его разбудить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

В Республике Башкортостан мужчина получил тюремное заключение за непреднамеренное убийство друга. Теперь Виктору светит один год и два месяца ограничения свободы. Об этом сообщает Telegram-канала Mash Batash.

Трагедия произошла в Чишминском районе, где хозяин пытался разбудить гостя и случайно его задушил. Погибший часто ночевал у Виктора, так как ранее он встречался с его дочерью. В итоге отношения не сложились, а дружба у мужчин завязалась.

В день трагедии Виктор пытался разбудить гостя и, по его словам, случайно оступился, ударив товарища локтём в горло. Затем, при попытке подняться, мужчина непроизвольно навалился всем телом на лежащего, что привело к его смерти от удушья.

Принимая во внимание непреднамеренный характер произошедшего, суд назначил Виктору наказание в виде ограничения свободы. Помимо этого, теперь мужчина обязан выплатить семье погибшего компенсацию в размере 700 тысяч рублей.

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Наталья Афонина
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