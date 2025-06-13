«Задушил галстуком»: Сапожник месяц жил с телом возлюбленной в центре Петербурга

В центре Петербурга мужчина убил свою девушку, после чего почти месяц прожил в одной квартире с её телом, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Преступление произошло в предновогоднюю ночь, а спустя три недели убийца сам заявил о содеянном.

Сапожник расправился с девушкой и месяц жил с её телом в квартире в Петербурге. Видео © tvspb.ru

«Удары наносил в голову. Она пыталась поговорить со мной. Я взял в соседней комнате галстук, накинул ей на шею и начал душить», – рассказал он на следственном эксперименте.

Он занимался ремонтом обуви, но денег это не приносило. Так что жил на средства сожительницы – на её заработок барбера. Даже после смерти девушки он продолжал тратить её накопления.

23 января адвокат сообщил полиции, что его подзащитный готов признаться в убийстве. На следствии мужчина рассказал, что не смог убить девушку сразу: трижды ударил её киянкой по голове, но она оставалась живой. Тогда он задушил её галстуком. После убийства он оставил тело в квартире на Можайской улице и жил так почти месяц.

Чтобы окружающие не заподозрили неладное, преступник отвечал на сообщения в телефоне погибшей. Лишь когда отец девушки приехал в квартиру и подал заявление о пропаже, правда вскрылась.

Полгода обвиняемый провёл в СИЗО «Кресты», ожидая суда. Он надеется на смягчение приговора из-за явки с повинной, но тяжесть преступления и циничность его действий оставляют мало шансов на снисхождение.