Бывший муж зарезал волонтёра Манюню из Бурятии и покончил с собой

В Бурятии трагически погибла известная волонтёрка отряда «ЛизаАлерт», известная под позывным Манюня. По информации источников SHOT, Марию Лубсанову убил её бывший муж Батор, который затем совершил самоубийство.

Как сообщается, вечером в лесу были обнаружены тела женщины с множественными ножевыми ранениями груди и рук и мужчины. Позже выяснилось, что погибшая — Мария Лубсанова, а её бывший супруг стал виновником преступления. По данным следствия, мужчина подкараулил Марию в центре села Ключи, после чего насильно увёз её в лес на автомобиле и нанёс смертельные ранения. Затем было найдено тело мужчины.

Лубсанова была награждена медалью за помощь российским военнослужащим, длительное время находилась в Мариуполе и вернулась оттуда недавно. Она активно участвовала в поисковых операциях «ЛизаАлерт» и работала корреспондентом в районной газете «Жизнь Иволги».

Представители отряда «ЛизаАлерт» выразили соболезнования родным и близким Марии, отметив, что её жизнь служила примером самоотверженности, храбрости и преданности делу помощи людям.