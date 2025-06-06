Бывший муж зарезал волонтёра Манюню из Бурятии и покончил с собой
В Бурятии бывший муж убил волонтёра «Лизы Алерт» Марию Лубсанову
Мария Лубсанова. Обложка © VK / Мария Лубсанова
В Бурятии трагически погибла известная волонтёрка отряда «ЛизаАлерт», известная под позывным Манюня. По информации источников SHOT, Марию Лубсанову убил её бывший муж Батор, который затем совершил самоубийство.
Как сообщается, вечером в лесу были обнаружены тела женщины с множественными ножевыми ранениями груди и рук и мужчины. Позже выяснилось, что погибшая — Мария Лубсанова, а её бывший супруг стал виновником преступления. По данным следствия, мужчина подкараулил Марию в центре села Ключи, после чего насильно увёз её в лес на автомобиле и нанёс смертельные ранения. Затем было найдено тело мужчины.
Лубсанова была награждена медалью за помощь российским военнослужащим, длительное время находилась в Мариуполе и вернулась оттуда недавно. Она активно участвовала в поисковых операциях «ЛизаАлерт» и работала корреспондентом в районной газете «Жизнь Иволги».
Представители отряда «ЛизаАлерт» выразили соболезнования родным и близким Марии, отметив, что её жизнь служила примером самоотверженности, храбрости и преданности делу помощи людям.
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