Россиянин сжёг бывшую жену и её детей в их доме
В Великом Новгороде задержали мужчину, который сжёг бывшую жену и её сыновей
В Великом Новгороде правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве супруги и её сыновей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Кадры с места пожара в Новгородской области. Видео © Telegram / СУ СКР по Новгородской области
«По версии следствия, подозреваемый пришёл в дом к своей бывшей сожительнице, где у них произошёл конфликт. Спустя некоторое время, выйдя на улицу, злоумышленник облил бензином и поджёг дом, в котором находилась женщина и два её сына. После чего скрылся с места совершения преступления», — говорится в сообщении.
О возгорании частного дома в Старорусском районе стало известно накануне, 4 июня. В потушенном здании были обнаружены тела 65-летней женщины и двух её сыновей – 37 и 46 лет. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее шокирующая трагедия произошла в Москве — семейная ссора в одной из квартир на улице Бартеневской обернулась убийством. Пятнадцатилетняя дочь, по данным следствия, зарезала собственного отца, нанеся ему несколько ударов ножом. Позднее оказалось, что родитель часто издевался над дочкой, избивал её так сильно, что ей приходилось скрывать синяки от одноклассников. С 2023 года убитого разыскивали приставы.
Обложка © Telegram / СУ СКР по Новгородской области