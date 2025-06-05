Россиянин сжёг бывшую жену и её детей в их доме

В Великом Новгороде правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве супруги и её сыновей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Кадры с места пожара в Новгородской области. Видео © Telegram / СУ СКР по Новгородской области

«По версии следствия, подозреваемый пришёл в дом к своей бывшей сожительнице, где у них произошёл конфликт. Спустя некоторое время, выйдя на улицу, злоумышленник облил бензином и поджёг дом, в котором находилась женщина и два её сына. После чего скрылся с места совершения преступления», — говорится в сообщении.