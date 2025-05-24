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24 мая, 15:35

Словил белку: В Казани пьяный турок убил экс-супругу и нанёс ранения их трёхлетнему сыну

SHOT: В Казани мужчина убил экс-супругу и нанёс ранения их трёхлетнему сыну

В Казани мужчина, предположительно, лишил жизни свою бывшую жену и нанёс ранения их трёхлетнему сыну. После этого он забаррикадировался на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже, и уже более часа ведёт переговоры с сотрудниками полиции, угрожая свести счёты с жизнью. Он требует, чтобы его не задерживали, сообщат SHOT.

ЖК «Волжская Гавань», где разыгралась трагедия. Фото © SHOT

ЖК «Волжская Гавань», где разыгралась трагедия. Фото © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы, сегодня семья отмечала день рождения малыша в квартире в в ЖК «Волжская Гавань». Поймав белку, отец семейства неожиданно напал на жену и ребёнка. К счастью, несовершеннолетнего удалось вывести из опасной ситуации, и он находится под наблюдением врачей.

По предварительным данным, мужчина, убивший жену и ранивший сына, гражданин Турции. Переговоры с ним ведут на английском языке. По словам местных жителей, причиной трагедии стал развод. Иностранец, проживавший неподалёку от бывшей жены, не смог пережить расставание и из-за ревности совершил преступление.

Семья зарезанной на Урале пенсионерки заплатит 300 тысяч рублей за поимку убийцы
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Ранее сообщалось, что в Москве задержан мужчина с ножом, который обещал зарезать девушку. Сам злоумышленник заявил, что сожалеет о своём поведении.

Обложка © SHOT

Наталья Демьянова
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