В Москве задержан мужчина с ножом, который обещал зарезать девушку
SHOT: В Москве задержан мужчина с ножом, угрожавший убийством во дворе дома
Мужчина, разгуливавший с ножом во дворе жилого дома в районе Северное Тушино в Москве, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает SHOT.
Задержание мужчины. Видео © SHOT
Задержанный, по предварительной информации, является жильцом этого же дома. Очевидцы говорят, что он громко выкрикивал нецензурные фразы в адрес неизвестной девушки. Сам мужчина заявил, что сожалеет о своём поведении. По его словам, он был излишне эмоционален в ходе телефонного разговора. В ближайшее время его доставят в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в районе Северное Тушино был замечен вооружённый мужчина, выкрикивавший в адрес неназванной девушки нецензурные фразы и угрозы. Свидетели сообщали, что мужчина угрожал девушке расправой и разгуливал по двору дома, точа нож.
Обложка © SHOT