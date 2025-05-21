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20 мая, 21:25

В Москве задержан мужчина с ножом, который обещал зарезать девушку

SHOT: В Москве задержан мужчина с ножом, угрожавший убийством во дворе дома

Мужчина, разгуливавший с ножом во дворе жилого дома в районе Северное Тушино в Москве, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает SHOT.

Задержание мужчины. Видео © SHOT

Задержанный, по предварительной информации, является жильцом этого же дома. Очевидцы говорят, что он громко выкрикивал нецензурные фразы в адрес неизвестной девушки. Сам мужчина заявил, что сожалеет о своём поведении. По его словам, он был излишне эмоционален в ходе телефонного разговора. В ближайшее время его доставят в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее сообщалось, что в районе Северное Тушино был замечен вооружённый мужчина, выкрикивавший в адрес неназванной девушки нецензурные фразы и угрозы. Свидетели сообщали, что мужчина угрожал девушке расправой и разгуливал по двору дома, точа нож.

Обложка © SHOT

Антон Голыбин
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