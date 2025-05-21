В Москве задержан мужчина с ножом, который обещал зарезать девушку

Задержанный, по предварительной информации, является жильцом этого же дома. Очевидцы говорят, что он громко выкрикивал нецензурные фразы в адрес неизвестной девушки. Сам мужчина заявил, что сожалеет о своём поведении. По его словам, он был излишне эмоционален в ходе телефонного разговора. В ближайшее время его доставят в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.