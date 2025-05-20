В Москве мужчина с ножом ходит по двору и обещает зарезать девушку
SHOT: В Северном Тушино мужчина с ножами угрожает зарезать девушку
В районе Северное Тушино в Москве был замечен вооружённый мужчина. По информации телеграм-канала SHOT, он разговаривает по телефону и выкрикивает в адрес неназванной девушки нецензурные фразы и угрозы.
Мужчина с ножами. Видео © SHOT
Как сообщили очевидцы, мужчина угрожает девушке расправой. Он разгуливает по двору дома и точит ножи. Предполагается, что неизвестный живёт в этом доме.
А ранее в Екатеринбурге в одном из ЖК соседи устроили кровавую расправу, в ходе которой мужчине нанесли ножевые ранения и откусили часть уха. В результате нападения у пострадавшего сломан нос, выбиты зубы и откушена часть уха. Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело.