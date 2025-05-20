В Москве мужчина с ножом ходит по двору и обещает зарезать девушку

В районе Северное Тушино в Москве был замечен вооружённый мужчина. По информации телеграм-канала SHOT, он разговаривает по телефону и выкрикивает в адрес неназванной девушки нецензурные фразы и угрозы.

Мужчина с ножами. Видео © SHOT

Как сообщили очевидцы, мужчина угрожает девушке расправой. Он разгуливает по двору дома и точит ножи. Предполагается, что неизвестный живёт в этом доме.