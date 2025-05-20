Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 20:18

В Москве мужчина с ножом ходит по двору и обещает зарезать девушку

SHOT: В Северном Тушино мужчина с ножами угрожает зарезать девушку

SHOT

SHOT

В районе Северное Тушино в Москве был замечен вооружённый мужчина. По информации телеграм-канала SHOT, он разговаривает по телефону и выкрикивает в адрес неназванной девушки нецензурные фразы и угрозы.

Мужчина с ножами. Видео © SHOT

Как сообщили очевидцы, мужчина угрожает девушке расправой. Он разгуливает по двору дома и точит ножи. Предполагается, что неизвестный живёт в этом доме.

В Чите обнаружили тела мужчины и его семилетнего ребёнка в квартире
В Чите обнаружили тела мужчины и его семилетнего ребёнка в квартире

А ранее в Екатеринбурге в одном из ЖК соседи устроили кровавую расправу, в ходе которой мужчине нанесли ножевые ранения и откусили часть уха. В результате нападения у пострадавшего сломан нос, выбиты зубы и откушена часть уха. Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar