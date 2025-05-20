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Регион
20 мая, 02:15

В Чите обнаружили тела мужчины и его семилетнего ребёнка в квартире

Сотрудник СК РФ. Обложка © Telegram / Следком75

Сотрудник СК РФ. Обложка © Telegram / Следком75

В Чите вечером 19 мая в квартире многоквартирного дома были обнаружены тела 35-летнего местного жителя и его семилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Следственные мероприятия. Видео © Telegram / Следком75

«По данным следствия, 35-летний мужчина совершил самоубийство после убийства своего семилетнего сына», — уточнили в ведомстве.

Следственным управлением по факту происшествия организована проверка. В настоящее время производится осмотр, допрашиваются соседи и очевидцы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Сотрудники ведомства продолжают установление полной картины произошедшего, включая мотивы и возможные обстоятельства. Ход расследования контролируется руководством следственного управления региона.

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Тимур Хингеев
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