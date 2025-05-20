В Чите обнаружили тела мужчины и его семилетнего ребёнка в квартире
Сотрудник СК РФ. Обложка © Telegram / Следком75
В Чите вечером 19 мая в квартире многоквартирного дома были обнаружены тела 35-летнего местного жителя и его семилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Следственные мероприятия. Видео © Telegram / Следком75
«По данным следствия, 35-летний мужчина совершил самоубийство после убийства своего семилетнего сына», — уточнили в ведомстве.
Следственным управлением по факту происшествия организована проверка. В настоящее время производится осмотр, допрашиваются соседи и очевидцы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Сотрудники ведомства продолжают установление полной картины произошедшего, включая мотивы и возможные обстоятельства. Ход расследования контролируется руководством следственного управления региона.
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