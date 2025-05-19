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19 мая, 09:22

СК показал видео с места гибели молодой гимнастки в цирке Магнитогорска

Следственный комитет по Челябинской области показал видеозапись с места трагедии в цирке Магнитогорска, где на днях во время выполнения трюка погибла гимнастка. Правоохранители осмотрели помещение на предмет нарушений техники безопасности.

Место гибели гимнастки. Видео © Telegram / «Челябинский Следком»

На кадрах видно, как следователи работают на цирковой арене, осматривая место происшествия, включая аттракцион, на котором девушка выполняла трюк. По предварительным данным, ответственные лица цирка проигнорировали правила охраны труда, допустив гимнастку к выполнению опасного трюка.

По факту гибели спортсменки возбуждено уголовное дело. Следственная группа также запросила необходимую документацию, допросила очевидцев и сотрудников цирка, отвечающих за соблюдение правил охраны труда.

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Напомним, в Магнитогорске трагически погибла 22-летняя гимнастка. Во время выполнения акробатического номера на аттракционе «Колесо смелости» произошёл несчастный случай. Медики, прибывшие на место происшествия, пытались спасти девушку, но она скончалась в машине скорой помощи.

Обложка ©

Telegram / Челябинский Следком

Мария Любицкая
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