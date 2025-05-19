СК показал видео с места гибели молодой гимнастки в цирке Магнитогорска

Следственный комитет по Челябинской области показал видеозапись с места трагедии в цирке Магнитогорска, где на днях во время выполнения трюка погибла гимнастка. Правоохранители осмотрели помещение на предмет нарушений техники безопасности.

Место гибели гимнастки. Видео © Telegram / «Челябинский Следком»

На кадрах видно, как следователи работают на цирковой арене, осматривая место происшествия, включая аттракцион, на котором девушка выполняла трюк. По предварительным данным, ответственные лица цирка проигнорировали правила охраны труда, допустив гимнастку к выполнению опасного трюка.

По факту гибели спортсменки возбуждено уголовное дело. Следственная группа также запросила необходимую документацию, допросила очевидцев и сотрудников цирка, отвечающих за соблюдение правил охраны труда.