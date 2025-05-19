Гимнастка погибла в цирке, выполняя без страховки трюк на «Колесе смелости»
СК: Гимнастка насмерть разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска
Погибшая гимнастка. Обложка © SHOT
22-летняя гимнастка умерла при выполнении акробатического трюка на «Колесе смелости» в Магнитогорске. Девушку пытались спасти медики, однако она скончалась в машине скорой помощи, сообщают в пресс-службе регионального СК.
По данным следствия, 17 мая неустановленные сотрудники цирка допустили нарушение правил охраны труда при подготовке к выступлению. Артистка выполняла акробатический трюк на аппарате «Колесо смелости» без надлежащей страховки на высоте свыше 4 метров, в результате чего сорвалась и упала на арену.
Телеграм-канал SHOT отмечает, что девушка была участницей акробатического трио FOX. Вместе с коллегами она приехала в цирк-шапито. Гимнастки установили «Колесо смелости», чтобы его сфотографировать, однако девушка решила забраться на снаряд и сорвалась вниз прямо на глазах у всех.
Следователи осматривают место ЧП. Видео © Telegram / «Челябинский Следком»
От полученных травм девушка скончалась в машине скорой помощи.
В настоящее время следователи проводят проверку обстоятельств происшествия: осмотрено место инцидента, запрошены необходимые документы, опрошены свидетели и ответственные за безопасность лица. Проводятся и другие необходимые следственные действия для выяснения всех деталей произошедшего.
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