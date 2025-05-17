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Регион
17 мая, 14:27

Россиянка разбилась насмерть, когда под её ногами обрушился балкон многоэтажки

Пенсионерка погибла при обрушении балкона на четвёртом этаже дома в Волжском

Обложка © Пресс-служба волгоградского СК

Обложка © Пресс-служба волгоградского СК

Сегодня днём в городе Волжском на улице Мечникова у одного из многоквартирных домов частично обрушился балкон. В результате этого инцидента погибла пожилая жительница дома, сообщает пресс-служба волгоградского Следкома.

По данным следствия, основание балкона, расположенного на четвёртом этаже здания, рухнуло в тот момент, когда там стояла хозяйка квартиры. Женщина упала с большой высоты и скончалась на месте.

Региональное управление Следственного комитета России немедленно отреагировало на случившееся. По факту обрушения возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека». В настоящее время следователи работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства трагедии.

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Два челябинца демонтировали старый балкон на 5-м этаже, на котором стояли

Ранее в египетском отеле трагически погиб 4-летний ребёнок из России. Мальчик сорвался с «бесконечного бассейна» и разбился насмерть на глазах у своего отца. Прямо за фонтаном находилось техническое пространство глубиной около шести метров. Глава СКР Александр Бастрыкин вмешался в расследование.

Владимир Озеров
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