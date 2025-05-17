Россиянка разбилась насмерть, когда под её ногами обрушился балкон многоэтажки

Сегодня днём в городе Волжском на улице Мечникова у одного из многоквартирных домов частично обрушился балкон. В результате этого инцидента погибла пожилая жительница дома, сообщает пресс-служба волгоградского Следкома.

По данным следствия, основание балкона, расположенного на четвёртом этаже здания, рухнуло в тот момент, когда там стояла хозяйка квартиры. Женщина упала с большой высоты и скончалась на месте.

Региональное управление Следственного комитета России немедленно отреагировало на случившееся. По факту обрушения возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека». В настоящее время следователи работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства трагедии.