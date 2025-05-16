Ребёнок из России сорвался с «бесконечного бассейна» в Египте и разбился насмерть на глазах у папы
Мальчик из России погиб, упав с шестиметровой высоты в отеле в Хургаде
Место гибели мальчика из России в Хургаде. Фото © Телеграм / turyurist
В египетском отеле Xanadu Makadi Bay трагически погиб 4-летний ребенок из России, сорвавшись с шестиметровой высоты возле «бесконечного бассейна». Как стало известно Life.ru, трагедия произошла 6 мая.
Руководитель турагентства из Ярославля, её супруг и двое сыновей 4 и 5 лет прилетели на курорт в Хургаду после многочасовой задержки рейса. Пока Елена оформляла документы на ресепшен на втором этаже отец с детьми вышли на улицу, чтобы согреться. Рядом со входом находился фонтан с эффектом «Инфинити», за которым скрывалось техническое пространство глубиной около 6 м. Оттуда и сорвался ребёнок.
Фото © Телеграм / turyurist
«Младший мальчик забрался на его край, не огороженный никакими барьерами. Когда отец позвал их, старший ребёнок побежал к нему, а младший, спускаясь, ошибся стороной и шагнул в пустоту. Не понимая, что под ногами нет опоры, он сначала повис, а затем сорвался вниз. Несмотря на срочную госпитализацию, спасти его не удалось. Проверка показала, что зона вокруг фонтана не была должным образом огорожена: высота бортика составляла всего 40 см, а заграждение рядом – около 80 см», – рассказал юрист Игорь Косицын.
По словам разбитых горем родителей, ни предупреждающих знаков, ни сотрудников безопасности рядом не было, а зелёные насаждения создавали оптическую иллюзию, скрывая опасный обрыв. После трагедии отель оперативно установил дополнительные ограждения. Родители считают, что к гибели ребёнка привели грубые нарушения безопасности со стороны гостиницы. Они намерены добиваться справедливости через Следственный комитет РФ. Пока семья готовится к похоронам, в Египте продолжается полицейское расследование.
А ранее у берегов Хургады в Египте произошло крушение батискафа «Синдбад», унёсшие жизни шести российских граждан, в том числе двух несовершеннолетних. Ещё 27 туристов пострадали, получив травмы различной степени тяжести. В ходе расследования выяснилось, что некоторые члены команды батискафа не обладали необходимыми навыками плавания и управления судном. Капитан судна был временно освобождён под залог на время проведения следственных мероприятий