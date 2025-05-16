Ребёнок из России сорвался с «бесконечного бассейна» в Египте и разбился насмерть на глазах у папы

В египетском отеле Xanadu Makadi Bay трагически погиб 4-летний ребенок из России, сорвавшись с шестиметровой высоты возле «бесконечного бассейна». Как стало известно Life.ru, трагедия произошла 6 мая.

Руководитель турагентства из Ярославля, её супруг и двое сыновей 4 и 5 лет прилетели на курорт в Хургаду после многочасовой задержки рейса. Пока Елена оформляла документы на ресепшен на втором этаже отец с детьми вышли на улицу, чтобы согреться. Рядом со входом находился фонтан с эффектом «Инфинити», за которым скрывалось техническое пространство глубиной около 6 м. Оттуда и сорвался ребёнок.

Фото © Телеграм / turyurist

«Младший мальчик забрался на его край, не огороженный никакими барьерами. Когда отец позвал их, старший ребёнок побежал к нему, а младший, спускаясь, ошибся стороной и шагнул в пустоту. Не понимая, что под ногами нет опоры, он сначала повис, а затем сорвался вниз. Несмотря на срочную госпитализацию, спасти его не удалось. Проверка показала, что зона вокруг фонтана не была должным образом огорожена: высота бортика составляла всего 40 см, а заграждение рядом – около 80 см», – рассказал юрист Игорь Косицын.