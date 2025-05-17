Бастрыкин вмешался в дело о трагической гибели мальчика из России в египетском отеле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку обстоятельств гибели 4-летнего ребёнка в одном из отелей Египта. Он также потребовал подготовить подробный доклад о произошедшем, сообщили в Следственном комитет России.

«Со слов родителей, трагедия произошла из-за грубых нарушений правил безопасности со стороны отеля, так как отсутствовали предупреждающие знаки, которые установили после трагедии», — говорится в сообщении.

Напомним, трагический инцидент произошёл 6 мая в египетском отеле Xanadu Makadi Bay в Хургаде. Четырёхлетний ребёнок из России упал с высоты шести метров и погиб на глазах у своего отца. По словам родителей, рядом с «бесконечным бассейном», откуда сорвался мальчик, не было ни предупреждающих знаков, ни сотрудников службы безопасности. Кроме того, зелёные насаждения создавали иллюзию безопасности, маскируя опасный обрыв.