Никто не помог: Раскрыты детали гибели мальчика из России в Египте
Юрист Косицын: Отель и туроператор не помогли семье мальчика, погибшего в Египте
Египет. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Руководство отеля и туроператор до сих пор не помогли семье четырёхлетнего мальчика из России, погибшего в Египте в результате падения из «бесконечного бассейна», заявил юрист Игорь Косицын, представляющий интересы потерпевших. По его словам, семья уже обратилась за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.
«В день трагедии в больницу приезжал собственник, но каких-то контактов с семьёй не было. Это все случилось сразу после их приезда в отель, а уже на следующий день они улетели», — раскрыл детали трагедии собеседник NEWS.ru.
Он также подчеркнул, что семья погибшего ребёнка планирует обратиться в региональное отделение СК. По словам эксперта, за действия отеля по российскому закону отвечает туроператор, поэтому в случае иска о компенсации он будет направлен на имя фирмы.
Напомним, 6 мая ребёнок из России сорвался с «бесконечного бассейна» в Египте и разбился насмерть на глазах у отца. Мальчик упал с шестиметровой высоты в отеле Xanadu Makadi Bay в Хургаде. По словам разбитых горем родителей, ни предупреждающих знаков, ни сотрудников безопасности рядом не было, а зелёные насаждения создавали оптическую иллюзию, скрывая опасный обрыв.