Никто не помог: Раскрыты детали гибели мальчика из России в Египте

Руководство отеля и туроператор до сих пор не помогли семье четырёхлетнего мальчика из России, погибшего в Египте в результате падения из «бесконечного бассейна», заявил юрист Игорь Косицын, представляющий интересы потерпевших. По его словам, семья уже обратилась за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

«В день трагедии в больницу приезжал собственник, но каких-то контактов с семьёй не было. Это все случилось сразу после их приезда в отель, а уже на следующий день они улетели», — раскрыл детали трагедии собеседник NEWS.ru.

Он также подчеркнул, что семья погибшего ребёнка планирует обратиться в региональное отделение СК. По словам эксперта, за действия отеля по российскому закону отвечает туроператор, поэтому в случае иска о компенсации он будет направлен на имя фирмы.