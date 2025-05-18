Россиянку сбил катер во время купания в «безопасной зоне» в Шарм-эш-Шейхе

В Шарм-эш-Шейхе на россиянку, купавшуюся в зоне, огороженной буйками, налетел катер. Женщина получила тяжёлые травмы и находится в больнице.

По данным SHOT, туристка отдыхала в отеле Movenpick Resort вместе с мужем и дочерью. Во время купания в безопасной зоне катер, тянувший водную ватрушку с тремя пассажирами, на высокой скорости врезался в женщину. Родные утверждают, что водитель пытался лихо подрулить к берегу, но не справился с управлением. Пострадавшую вытащили на берег — она жаловалась на мучительную головную боль и судороги в ногах, а вскоре потеряла сознание.

По словам дочери и мужа пострадавшей, персонал отеля не оказал никакой помощи: врача не вызвали, лишь посоветовали обратиться в страховую. Дочь самостоятельно вызвала скорую, которая добиралась до места полтора часа. Всё это время женщина лежала без сознания на шезлонге.

Сейчас пострадавшая под наблюдением врачей в местной клинике.