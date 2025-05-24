Семья зарезанной на Урале пенсионерки заплатит 300 тысяч рублей за поимку убийцы

Семья Татьяны Грибановой, пожилой жительницы Арамиля (Свердловская область), которая была убита, предлагает 300 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию, способствующую задержанию убийцы. Об этом рассказала адвокат Юлия Липинская, которая представляет в суде интересы пострадавшей стороны.

«За любую достоверную информацию об убийце родственники готовы заплатить триста тысяч рублей», — приводит зала РИА «Новости» её слова.

Юрист также отметила, что правоохранители почти месяц ищут убийцу, однако никаких зацепок так и не нашлось. Сотрудники задержали подозреваемого, но через несколько дней его отпустили. Данные о его причастности к убийству не подтвердились.

Липинская опасается, что расследование этого громкого дела затянется. Юрист записала видеообращение, в котором просит центральный аппарат СК взять дело под личный контроль.