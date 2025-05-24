Семья зарезанной на Урале пенсионерки заплатит 300 тысяч рублей за поимку убийцы
РИАН: Семья убитой на Урале пенсионерки пообещала 300 тысяч за поимку преступника
Правоохранители на месте убийства пенсионерки. Обложка © Telegram / Центральное МСУТ СКР
Семья Татьяны Грибановой, пожилой жительницы Арамиля (Свердловская область), которая была убита, предлагает 300 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию, способствующую задержанию убийцы. Об этом рассказала адвокат Юлия Липинская, которая представляет в суде интересы пострадавшей стороны.
«За любую достоверную информацию об убийце родственники готовы заплатить триста тысяч рублей», — приводит зала РИА «Новости» её слова.
Юрист также отметила, что правоохранители почти месяц ищут убийцу, однако никаких зацепок так и не нашлось. Сотрудники задержали подозреваемого, но через несколько дней его отпустили. Данные о его причастности к убийству не подтвердились.
Липинская опасается, что расследование этого громкого дела затянется. Юрист записала видеообращение, в котором просит центральный аппарат СК взять дело под личный контроль.
Напомним, что трагедия произошла 26 апреля. Пенсионерка возвращалась из салона красоты, в который сходила перед празднованием дня рождения приятельницы. На станции «Чапаевская» к ней подошёл худощавый мужчина, после этого камеры не запечатлели действия неизвестного. Вскоре Татьяна лежала на путях без признаков жизни. На её теле было обнаружено множество ножевых ранений.