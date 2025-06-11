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11 июня, 18:50

Медовый месяц пошёл не по плану: Невеста наняла четырёх киллеров, чтобы убить жениха

NYP: В Индии невеста наняла киллеров для убийства возлюбленного в медовый месяц

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В Индии девушку заподозрили в организации убийства своего мужа во время медового месяца. Об этом сообщает издание The New York Post.

Инцидент произошёл в штате Мегхалая. Убийство 30-летнего Раджи, тело которого было обнаружено 2 июня в лесном ущелье с перерезанным горлом, потрясло общественность. Полиция вышла на след предполагаемой заказчицы – Сонам, его жены, с которой он вступил в брак всего три недели назад, 11 мая, по договорённости. По версии следствия, Сонам наняла четырёх исполнителей.

Сонам была задержана в ресторане, после того как в состоянии сильного эмоционального потрясения позвонила своему брату, который и сообщил о её местонахождении полиции. Вместе с ней были арестованы трое подозреваемых в убийстве, однако один из причастных к преступлению всё ещё находится на свободе. Отец Сонам продолжает утверждать, что она невиновна и стала жертвой похищения, обвиняя полицию в фальсификации дела.

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Ещё один не менее громкий случай также произошёл в Индии. В городе Гхазипур (штат Уттар-Прадеш) во время свадебной церемонии родственники невесты убили жениха. Конфликт произошёл между гостями во время традиционного шествия с музыкой.

Юлия Сафиулина
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