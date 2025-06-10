Родственники невесты забили до смерти жениха во время индийской свадьбы
News9Live: Родственники невесты убили жениха во время свадьбы в Индии
Ракеш Рама на свадьбе. Обложка © Х / Crime Reports India
В индийском городе Гхазипур (штат Уттар-Прадеш) во время свадебной церемонии убили жениха. По данным News9Live, конфликт вспыхнул между гостями во время традиционного шествия с музыкой, когда родственники невесты, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали спор с диджеем из-за выбора музыкальных композиций.
Отец жениха Ракеша Рамы попытался утихомирить ссорящихся, но сам подвергся нападению. Вступившийся за родителя жених получил множественные удары палками, а затем смертельный удар пистолетом по голове от 19-летнего Вишала — родственника невесты, незаконно владевшего оружием.
Несмотря на экстренную госпитализацию, медикам не удалось спасти жизнь Рамы. Полиция задержала Вишала, которому грозит пожизненное заключение.
А иногда неожиданным источником инцидентов на свадьбе становятся дети. Если вы собираетесь отпраздновать этот важный момент своей жизни с размахом, приглашая всех друзей и родственников, но хотите избежать детских криков и шалостей в самый ответственный момент, стоит заранее продумать, как вежливо донести до гостей ваше желание. Life.ru делится полезными советами о том, как тактично объяснить приглашённым, что ваша свадьба — это мероприятие только для взрослых.