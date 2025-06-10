Родственники невесты забили до смерти жениха во время индийской свадьбы

В индийском городе Гхазипур (штат Уттар-Прадеш) во время свадебной церемонии убили жениха. По данным News9Live, конфликт вспыхнул между гостями во время традиционного шествия с музыкой, когда родственники невесты, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали спор с диджеем из-за выбора музыкальных композиций.

А иногда неожиданным источником инцидентов на свадьбе становятся дети. Если вы собираетесь отпраздновать этот важный момент своей жизни с размахом, приглашая всех друзей и родственников, но хотите избежать детских криков и шалостей в самый ответственный момент, стоит заранее продумать, как вежливо донести до гостей ваше желание. Life.ru делится полезными советами о том, как тактично объяснить приглашённым, что ваша свадьба — это мероприятие только для взрослых.