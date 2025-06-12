В Москве наркоман решил проучить подругу, обрив налысо, и случайно задушил. Приговор суда вас удивит
Москвич задушил подругу из-за ссоры и получил год ограничения свободы
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Житель Москвы получил год ограничения свободы за случайное убийство подруги во время бритья. Об этом говорится в материалах Тимирязевского суда.
В январе 2025 года мужчина в состоянии наркотического опьянения решил «наказать» подругу после ссоры, попытавшись обрить ей голову электробритвой. Когда девушка оказала сопротивление, он затолкал ей в рот носок и заклеил лицо изолентой, что привело к удушению, сообщает сайт mk.ru.
Суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и назначил наказание в виде года ограничения свободы с обязательным лечением от наркотической зависимости.
На днях Life.ru рассказывал о чудовищной ситуации из Подмосковья — мать задушила пятилетнюю дочку поясом от халата, после чего утопила её в ванной. Мотивы этого зверства пока неясны, прокуратура взяла на контроль ход уголовного дела.