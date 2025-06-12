ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 10:25

В Москве наркоман решил проучить подругу, обрив налысо, и случайно задушил. Приговор суда вас удивит

Москвич задушил подругу из-за ссоры и получил год ограничения свободы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

Житель Москвы получил год ограничения свободы за случайное убийство подруги во время бритья. Об этом говорится в материалах Тимирязевского суда.

В январе 2025 года мужчина в состоянии наркотического опьянения решил «наказать» подругу после ссоры, попытавшись обрить ей голову электробритвой. Когда девушка оказала сопротивление, он затолкал ей в рот носок и заклеил лицо изолентой, что привело к удушению, сообщает сайт mk.ru.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и назначил наказание в виде года ограничения свободы с обязательным лечением от наркотической зависимости.

В Краснодаре прохожие задушили стаффорда, растерзавшего собаку и напавшего на свою хозяйку
В Краснодаре прохожие задушили стаффорда, растерзавшего собаку и напавшего на свою хозяйку

На днях Life.ru рассказывал о чудовищной ситуации из Подмосковья — мать задушила пятилетнюю дочку поясом от халата, после чего утопила её в ванной. Мотивы этого зверства пока неясны, прокуратура взяла на контроль ход уголовного дела.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar