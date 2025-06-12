В Москве наркоман решил проучить подругу, обрив налысо, и случайно задушил. Приговор суда вас удивит

Житель Москвы получил год ограничения свободы за случайное убийство подруги во время бритья. Об этом говорится в материалах Тимирязевского суда.

В январе 2025 года мужчина в состоянии наркотического опьянения решил «наказать» подругу после ссоры, попытавшись обрить ей голову электробритвой. Когда девушка оказала сопротивление, он затолкал ей в рот носок и заклеил лицо изолентой, что привело к удушению, сообщает сайт mk.ru.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и назначил наказание в виде года ограничения свободы с обязательным лечением от наркотической зависимости.